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Komşu kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 100 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 13:31 | Son Güncelleme

Antalya'da çocuklarına bakıcılık yapan komşu kızına 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa toplam 100 yıl 15 gün hapis cezası verildi

Antalya'da çocuklarına bakıcılık yapan komşu kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık toplam 100 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık T.D. ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 67 yıl 6 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 13 yıl 6 ay, "şantaj" suçundan 3 yıl, "müstehcen görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanmak" suçundan 7 yıl 6 ay ve "müstehcenlik" suçundan 8 yıl 6 ay 15 gün olmak üzere 100 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, 44 bin lira para cezası da verdiği T.D'ye iyi hal indirimi uygulamadı.

Antalya'da eşi çalışan ve kendisi işsiz olan T.D'nin (40), evlerine çocuklarına bakmak için gelen 16 yaşındaki komşu kızına 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüştü. Çocuğa tehdit mesajları da gönderdiği ileri sürülen T.D. tutuklanmış, anne ve kızının şikayetlerini geri çekmesine rağmen sanığın yargılanmasına devam edilmişti.

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Antalya cinsel istismar hapis

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