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Komşular arasındaki tartışma sonrası ortalık savaş alanına döndü: Özel harekat polisleri, havaya ateş ederek kavgayı ayırdı

25.07.2023 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da komşular arasında çıkan kavgayı polis havaya ateş ederek ayırdı. Tarafların kavgası ve polisin havaya uyarı ateşi açması vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte haberin detayları...

Komşular arasındaki tartışma sonrası ortalık savaş alanına döndü: Özel harekat polisleri, havaya ateş ederek kavgayı ayırdı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde komşular arasında çıkan kavgayı özel harekat polisleri havaya ateş ederek ayırdı.

Küçükdikili Mahallesi'nde komşu iki aile arasında kavga çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Özel harekat ekipleri, birbirlerine taş ve sopayla saldıran grubu havaya uyarı ateşi açarak ayırdı.

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2 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kavgaya karışan iki kişiyi gözaltına alan polisler, aramalarda ruhsatsız iki tabanca ele geçirdi. Darp sonucu yaralanan iki kişi de hastanelere kaldırıldı.

Tarafların kavgası ve polisin havaya uyarı ateşi açması vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana kavga

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