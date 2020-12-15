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Komşuların koronavirüs kavgası!

15.12.2020 11:14 | Son Güncelleme:
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Komşuların koronavirüs kavgası!

Adana’da karantinada bulunan ve dışarı çıktığı ileri sürülen kişi ile komşusu arasında kavga çıktı. Komşusu, “Bana covid bulaştırdıysa hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeni tip korona virüse yakalanan İsmail Y. (33) evinde karantinaya alındı. Ancak komşusu İsmail T.’nin (29) iddiasına göre İsmail Y. karantina kurallarını ihlal edip eve birini çağırıp, evden de dışarı çıktı. Bu nedenle İsmail Y. ile İsmail T. tartışma yaşadı.

Sabah da Y., T.’nin evine gitti. Bu nedenle aralarında kavga çıkınca İsmail Y. darp edildiğini öne sürdü. İsmail T., kimseyi darp etmediğini, İsmail Y.’nin koronalı olmasına rağmen evine kadın aldığını ve kendi evine gelerek küfür ettiğini ileri sürerek, “Bana covid bulaştırdıysa hakkımı helal etmiyorum” dedi.

İsmail Y. ise gece eve girip bin lirasının çalındığını parayı alanın da İsmail T. olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.

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Bu nedenle olay yerine gelen polis, İsmail Y.’ye sosyal mesafeli durarak ifadesini aldı.

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(İHA)

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