Komşusu şikayet etti! Fransa'da "selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

Fransa’da oturduğu binada çalışan işçileri “selamünaleyküm” diyerek selamlayan bir kadın, komşusunun şikayeti üzerine bir süre gözaltında tutuldu. Olaya ilişkin olarak Avukat Nabil Bouidi, X sosyal medya platformunda bir açıklamada bulundu.

KOMŞUSU ŞİKAYET ETMİŞ

Paris'te Avukat Nabil Boudi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bir kadın müvekkilinin oturduğu binadaki işçilere "selamünaleyküm" dediğini duyan komşusu tarafından polise şikayet edildiğini aktardı.

Avukat Boudi, şikayet kapsamında bu sabah gözaltına alınan kadın müvekkilinin bir süre sonra serbest bırakıldığını belirtti. Boudi, müvekkilinin neden gözaltına alındığına ilişkin ise polisin, "mevcut bağlamda hiçbir risk alınamayacağı" yanıtını verdiğini ifade etti. (AA)