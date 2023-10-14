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    4. Gazze'de yürek burkan manzara! Morglar dolduğu için cansız bedenler hastanenin dışında bekletiliyor

    Gazze'de yürek burkan manzara! Morglar dolduğu için cansız bedenler hastanenin dışında bekletiliyor

    14.10.2023 13:16 | Son Güncelleme:
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    Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahında 'Aksa Tufanı' operasyonu başlatarak Gazze Şeridi'ne doğru harekete geçti. Bölgede şiddet her geçen gün artarken yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. Gazze'de morglarda yer kalmadığı için cansız bedenlerin dışarıda bekletildiği anlar yer aldı.

    İsrail-Filistin çatışmasında 8. gün devam ederken Gazze'de insani kriz giderek derinleşiyor. Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde morgun dolmasıyla hayatını kaybedenlere ait cansız bedenler, hastane önünde bekletiliyor. Filistinli sağlık çalışanları hastanedeki durumun benzeri görülmemiş bir manzara olduğunu, daha önceki saldırılarda durumun bu noktaya gelmediğini belirtiyor.

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    SON 24 SAATTE 324 CAN KAYBI

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    Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saat içinde İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında 324 Filistinli hayatını kaybetti, bin Filistinli de yaralandı. ölü ve yaralıların yüzde 66’sının çocuk ve kadın olduğu belirtildi. (İHA)

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