Komşusu ve 3 çocuğuna kezzapla saldırdığı öne sürülen kadına tahliye

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 8 ay önce karşı komşusu Saadet Şahin (45) ve 3 çocuğuna kezzap attığı iddiasıyla tutuklanan Gülay Durusoy (41), hakkında 'kasten yaralama' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Saadet Şahin’in eşi Ramazan Şahin, tahliye kararına tepki gösterip, "O kadın şimdi dışarı çıkacak. Çocuklarıma bir daha aynısı yaparsa ne olacak?" dedi. Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Saadet Şahin, geçen yıl 17 Eylül'de, 3 çocuğuyla birlikte işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i uzaktan görüp karşılamak için kapıyı açtı. Bu sırada, daha önceden tartıştıkları karşı komşusu Gülay Durusoy evinden çıkıp, elindeki kasenin içindeki kezzabı üzerine attı. Saadet Şahin'in yüzünde, omzunda ve ellerinde, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Akif'in (14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde, diğer çocukları Osman (13) ve Ayşegül'ün (8) de elleri ile kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan anne ve 3 çocuğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'OLAYI HATIRLAMIYORUM' Gözaltına alınan Gülay Durusoy, polisteki ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürerek, "Kızımla birlikte yaşıyorum. Ramazan Şahin diye bir komşumu hatırlamıyorum. Hakkımdaki suçlamalarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Uzun zamandır psikolojik tedavi görüyorum. Düzenli kullandığım ilaçlar var. Altı ay önce Konya AMATEM'de iki ay kadar yatıp, tedavi gördüm. Kimseyi yaraladığımı hatırlamıyorum. Bana bu suçlamayı bu iftirayı atan her kimse, o kişiden şikayetçiyim. Ben kimseyi yaralamam. Hafızam arada bir gelip gidiyor, ancak hiçbir olay hatırlamıyorum. İddia edildiği gibi bir olayı yapsam hatırlardım. Küçüklüğümden beri kimseye zarar vermedim" dedi. Durusoy, 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ‘BANA KOMPLO, TUZAK KURULDU’ Gülay Durusoy hakkında 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın daha önceki duruşmalarında Gülay Durusoy, kendisine komplo kurulduğunu iddia etti. Durusoy, "İftiraya uğradım. Boşu boşuna cezaevinde yatıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben de benden şikayetçi olanlardan şikayetçiyim. Kimseye bir şey atmadım. Kim attıysa onu söylesinler, çocuklar dahil hepsi yalan söylüyor. İftiraları kabul etmiyorum. Bana tuzak, komplo kuruldu. Evden çıkmam için imza toplandı. İki çocuğuma bakan bir anneyim. Kimseyle uğraşmıyordum" diye konuştu.