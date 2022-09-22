Komşusunu arayıp, intihar etmişti! Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 19 Eylül günü, polis lojmanlarından silah sesleri duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı, başından silahla vurulmuş halde yerde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri Bahadır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu belirtilen 1 çocuk annesi Bahadır’ın, yanında tabancası ile 1 boş kovan bulundu.

DEFİN YERİ TARTIŞMASI MAHKEME TAŞINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, İlknur Erim Bahadır’ın yaşamına son verdiği belirlendi. İlknur Erim Bahadır’ın eşi ile kendi ailesi arasında cenazenin defin yeri tartışması ise mahkemeye taşındı. Mahkeme polis memurunun cenazesinin, kendi ailesine teslim edilmesine karar verdi. Mahkeme kararı ile Trabzon’dan Zonguldak’ın Ereğli ilçesine getirilen İlknur Erim Bahadır'ın cenaze namazı bugün öğle vakti Hatip Camii’nde kılındıktan sonra şehir mezarlığında toprağa verildi.

İlknur Erim Bahadır'ın annesi Nuriye Erim’i kadın polis memurları ve yakınları teselli etmeye çalıştı. Kıbrıs Gazisi olan babası Osman Erim ise kızının tabutu başında taziyeleri kabul etti.

CENAZEYE EŞİ DE KATILDI

İlknur Erim Bahadır'ın boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Bahadır ile oğlu M.B. (9) de cenazeye katıldı. Namaz öncesinde oğlu ile cenazeye uzaktan bakan Ahmet Bahadır’ı yakınları yalnız bırakmadı.

POLİS MEMURU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenaze öncesi ve sonrasında anne Nuriye Erim’in yanından bir an bile ayrılmayan kadın bir polis memuru, cenazenin araca konması ve mezarlığa hareket ettiği sırada gözyaşlarını tutamadı.

(DHA)

