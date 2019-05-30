Komşusunu çakıyla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Bağcılar’da annesinin arkadaşı olan Moldova asıllı komşusunu boğazına çakı saplayarak öldüren gencin yargılanmasına başlandı. Sanık, daha önceki ifadelerini değiştirerek, cinayeti maddi çıkar için işlemediğini söyledi. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali Güney (21), hayatını kaybeden Tatiana Açan’ın (54) eşi Kartal Açan ile tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz verilmesi üzerine savunma yapan sanık Ali Güney, önceki ifadelerini kabul etmediğini söyleyerek, “Kabul ediyorum ben yaptım. Ama iddianamedeki ‘yağma’ suçlamasını kabul etmiyorum” dedi. Olaydan uzun bir süre sonra yakalandığını aktaran Güney, olayın üzerinde oluşturduğu olumsuz etki nedeniyle cinayeti itiraf ettiğini belirtti. Sanık Güney, “Teslim olmak için doğum günümün geçmesini bekledim. Maktulle annemin arkadaşlığı sebebiyle tanıştık. Olaydan 3-4 ay önce arkadaşlığımız vardı. Ben kız arkadaşım olduğu için onu reddettim. Ben ayrılık konusunda net bir tavırla konuştum. Mağdur rolü oynadı” dedi.

“Eve hırsız girmiş görünümü vermek için eşya aldım”

Olay günü Tatiana’nın kendisini evine çağırdığını söyleyen sanık Güney, eve gidip ayrılmak istediğini söylediğini ancak Tatiana’nın arkadaşlıklarını çevresine söylemekle tehdit ettiğini iddia etti. Bu nedenle çakısını çıkararak korkutmak istediğini söyleyen Ali Güney, “Bana ’erkekliğin bu kadar mı’ dedi. Sonra telefonu bana fırlattı. Ben yumruk atarken çakı Tatyana’nın boğazına saplandı. Ben elim kanadı sandım, gözüm karardı. Sonra oturup ağladım. Eve hırsız girmiş görünümü vermek için değerli şeyleri aldım. Evde kaldığım süre boyunca başka şeyler de alabilirdim ama almadım. Bağcılar’da yaşadığım için de yanımda çakı taşıyordum. Maddi menfaat gözeterek evinden bir şey almadım. Yaşadığım olay öncesinde bir hata yaptım. Ölüm olayında bir kastım yoktur. Her şey itişme kakışma esnasında oldu. Çok pişmanım” dedi.

“Eşim kanlar içindeydi, gözümün önünden gitmiyor”

Sanığın ardından söz verilen Tatiana Açan’ın eşi Kartal Açan ise duruşmada eşiyle 20 yıldır evli olduklarını söyleyerek, sanığı tanıdığını ifade etti. Olay günü eve geldiğinde kapıyı açan kimse olmadığını, telefon aramalarına cevap verilmediğini anlatan Açan, “En sonunda çilingir çağırarak kapıyı açtık. Oturma odasına gittim, eşim kanlar içindeydi. Hiç gözümün önünden gitmiyor. Bir bağırdım tüm mahalle ayağa kalktı. Eşimi tuttum salladım, hayati belirti vermedi. Evden marka saatlerim, param alınmıştı ve yatak odası dağılmıştı” dedi.

Eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini ve mutlu olduklarını söyleyen Kartal Açan, eşinin hayatında kendisinden başka kimse olmadığını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Açan, beyanı esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.