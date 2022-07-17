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Komşusunu sokak ortasında katletti, 1 ay sonra serbest kaldı

17.07.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Hüseyin Özdemir, 'otopark yeri' yüzünden tartıştığı komşusu Lokman Cört'ü (32) öldürdü, kardeşi Nezir Cört'ü (24) de yaraladı. Olay sonrası tutuklanan Özdemir, 1 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Mahkeme; tanıkların ifadeleri, güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelinin psikolojik durumu ve haksız tahriki karara gerekçe gösterirken, öldürülen Lokman Cört'ün avukatları ise karara itiraz etti.

Komşusunu sokak ortasında katletti, 1 ay sonra serbest kaldı

Kan donduran olay, 7 Haziran'da Eşref Dinçer Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı Hastane Yolu'nda meydana geldi. Lokman ve Nezir Cört kardeşler, daha önce otopark yeri konusunda tartıştıkları apartman komşuları Hüseyin Özdemir ve Yusuf A. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer aile üyelerinin de karıştığı kavgada Lokman Cört vücudunun çeşitli yerlerinden, kardeşi ise kalçasından bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Lokman Cört kurtarılamadı, kardeşi ise tedaviye alındı. Polis ekipleri de Hüseyin Özdemir ile Yusuf A.'yı gözaltına aldı.

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'AMACIM YARALAMAK VE KORKUTMAKTI'

Yusuf A. emniyetteki ifadesinde, Lokman ve Nezir Cört'ün arabalarına saldırdıktan sonra kendilerini takip ettiğini söyledi. Kayınbiraderi Hüseyin Özdemir ise ifadesinde; eczaneye gittikleri sırada 2 kardeşin peşlerinden gelerek kendilerine sataştığını belirtti. Pişman olduğunu belirten Özdemir, "Uzun süre takip etmeleri ve sataşmaları sonrasında kovalamak için pidecinin önünden geçerken, içeriye girerek bıçak aldım. Amacım öldürmek değil; yaralamak ve korkutmaktı" dedi.

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NÖBETÇİ MAHKEME 4 GEREKÇE SIRALADI

İfadelerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yusuf A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hüseyin Özdemir tutuklandı. Tutuklulukta 1 ayın dolması nedeniyle dosyayı inceleyen nöbetçi mahkeme; tanıkların ifadeleri, güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelinin psikolojik durumu ve 'haksız tahrik'i de gözeterek Özdemir'in tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Öldürülen Lokman Cört'ün avukatları ise karara itiraz etti. Savcılık soruşturması sonunda Hüseyin Özdemir'in, ağır ceza mahkemesinde yargılanması bekleniyor.

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(DHA)

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cinayet Bursa
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