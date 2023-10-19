Komşusunun anahtarını kopyalayıp, aracını çaldı!

Adana'daki olay 14 Ekim Cumartesi günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre G.G.(35), komşusu olan M.K.E.'nin(32) otomobilini ilginç bir yöntem ile çaldı. G. G., aracı çalmak için anahtarcı çağırdı. Kadın aracın kelebek camını kırıp “Anahtarı içeride unuttum sandım, ondan kırdım” diyerek anahtarcıyı kandırdı. Anahtarcı otomobilin anahtarını kopyaladı ve G.G.’ye teslim etti. Ardından Gülşen G. aracı alarak uzaklaştı.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Araç sahibi M.K.E. otoparka indiğinde otomobilini görmeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye asayiş şube müdürlüğüne bağlı oto hırsızlığı büro amirliği ekipleri sevk edildi. Polisler kameraları izlediğinde aracın çalındığını tespit etti. Kadının çaldığı otomobilin akaryakıt istasyonunda olduğu tespit etti.

'ARACI SATIN ALDIM' DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Aracın yakıtı bitince G.G., Seyhan ilçesine bağlı Mücahitler Caddesi’nde bir akaryakıt istasyonuna girdi. Bu sırada takipte olan oto hırsızlık polisleri istasyonda kadını gözaltına aldı. G.G. emniyetteki ifadesinde "Aracı satın aldım, parası internetten gönderdim" diyerek kendisini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, araç sahibine teslim edildi.

(DHA)





