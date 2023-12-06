'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu batıya mı geliyor? Tunceli'den aday olmayacağı iddia edilmişti... Açıklamadaki detay dikkat çekti

Yerel seçimler için partilerin aday belirleme süreçleri devam ederken gözlerin çevrildiği illerden biri de Tunceli oldu. 'Komünist Başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yerel seçimlerde aday olup olmayacağı merak konusu olurken, ortaya atılan iddialar dikkat çekti.

'KOMÜNİST BAŞKAN' HANGİ İL YA DA İLÇEDE ADAY OLACAK?

'Komünist Başkan' Maçoğlu'nun Tunceli yerine bu kez batı illerinden bir ilçeden aday gösterileceği iddia edildi.

MAÇOĞLU BİR KEZ DAHA ADAY GÖSTERİLECEK

Söz konusu haberlerin ardından Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun bir kez daha aday gösterileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada "SMF Temsilciler Meclisi Toplantısında Fatih yoldaşımızın bir dönem daha aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

"NEREDEN ADAY GÖSTERİLECEĞİ NETLEŞTİĞİNDE AÇIKLANACAK"

Söz konusu açıklamanın devamında "Yoldaşımızın nereden aday gösterileceği netleştiğinde demokratik kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri ise dikkat çekti.

MAÇOĞLU'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Medyascope’a konuşan Maçoğlu, partisinin vereceği karara göre farklı bölgelerden belediye başkanı olabileceğini söyledi.

Maçoğlu, Tunceli dahil olmak üzere Türkiye’nin her yerinde yapılacak görüşmelerden sonra aday olabileceğini belirterek, “Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak İzmir, İstanbul, Aydın, Erzincan ve Ardahan’da da aday konulacak yerler için çalışmalar sürüyor. Bunlarla ilgili tartışmalar yapılıyor. Şu anda aday başvuruları alınıyor ve ayın 20’sinden sonra tamamlanıp deklere edilecek” dedi.