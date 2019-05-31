Komünist başkandan bu kez milli firma için boykot çağrısı

Artukbey’den tepki

Artukbey Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm ise komünist başkanın baskı ve zulümlere son vermesi gerektiğini belirterek firmaları hakkında yapılan boykot çağrısına tepki gösterdi. Zabıtalara saldırmanın söz konusu olmadığını belirten Yertüm, kendileri için işlem yapılan işgaliyesinin kentteki tüm esnafların yaptığını, onlara hiçbir müeyyide uygulanmamasına rağmen kasıtlı olarak, sadece TMSF yönetiminde olan Artukbey Kahve’ye baskı uygulandığını söyledi.

Yertüm, "Artukbey markası olarak ülke genelinde 55 noktada faaliyet gösteren bir kuruluşun başkanı olarak sizlerin konuk severliliği, insan severliliği ve gönlü yüce yüreğinin bulunduğu Tunceli’de, vizyon ve istihdam gayretimi sizler için seferber ettim. Tüm imkanlarımı bu şehirde hizmet adına şekle getirdim. Artukbey sıradan bir kahve markası değildir. Öz sermaye ile kurulmuş ve insan sevgisi ile ülkeye hizmet vermeye çalışan, felsefesi olan, duruşu olan ve niyeti kalkınma olan bir kuruluştur. Yasalara saygı ve insana hizmet hedefinden taviz vermeyen böyle bir kuruluşa, her gün zabıta ekibi gelmesi, zabıta yöneticilerinin tehdit dolu tavırları ne anlama gelmektedir. Takdir edersiniz ki hoş ve kabul edilebilir bir davranış değildir. Kaldı ki halk tarafından büyük bir ilgi gören Belediye Başkanının şehirdeki yatırımcıya daha hassas ve yardımcı olma zorunluluğu varken, bu tacizleri besleyici ve tetikleyici davranışı sadece ve sadece Tunceli halkının zarar görmesine sebep olacaktır. Tunceli tanıtılacaksa sadece Sayın Başkan’ın ekin ekme ve kapısız makam kullanma özellikleriyle basında yer alması ile değil, sanayisi, istihdam atağı ve kalkınma hamleleriyle bu olmalıdır. Sanatla, kültürle, sporla, eğitimle tanınmalı. Yoksa Başkan Maçoğlu’nun yaptığı gibi sayın valiyi itibarsızlaştırma ve yatırımcıya saldırma polemiklerine ihtiyaç duyulmamalı. Tunceli’de yapılacak çok iş var. İnsanlar iş ve aş beklerken. Şehir kalkınma beklerken, yönetici pozisyonunda olanların bu basit polemiklerle Tunceli iline ve halkına zarar vermeleri engellenmelidir. Halk getirdi ve halk yönetir. Halkın menfaatine hizmet eden kişi ve kuruluşlar incitilmemeli ve taciz edilmemelidir. Yasalar karşısında her kurum ile eşit, vergisini ödeyen, ülkeye katma değer katan bir kuruluş olan Artukbey Kahve olarak Tunceli’de bulunmaktan ve Tunceli halkına hizmet etmekten son derece mutluyuz. Hiçbir baskının bizi yıldırmaya yetmeyeceğini ve bu topraklarda Allah’ın izniyle gitmeyeceğimizi, Tunceli halkına hizmet yönünde nefer olarak çalışmaya devam edeceğiz. İtibarımızın kimse tarafından sarsılmasına izin vermeyeceğimiz" dedi.