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Kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 18:42 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, özel maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, özel maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Gediz'e bağlı Gökler beldesi kömür havzasında faaliyet gösteren özel maden şirketine ait yeraltı kömür ocağında, bugün öğle saatlerinde göçük oldu. Galeride çalışan işçilerden Yunus Genç (29) ile Hamza Atak (49), göçük altında kalarak yaralandı. Vardiyada çalışan diğer işçiler tarafından çıkarılan Genç ve Atak, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olan Hamza Atak ambulansla, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Atak, burada yaşamını yitirdi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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