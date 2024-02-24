Komutana küfretmişti, bir de 'hak etti' demişti! AK Parti o aday için düğmeye bastı

Niğde'nin Hacıabdullah beldesinden 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti belediye başkan adayı olan Babaoğlan Altun, seçmenlerle yaptığı bir toplantıda Jandarma komutanına ağza alınmayacak sözler söylemişti. Altun'un Jandarma komutanına küfür etmesi üzerine, toplantıya katılan seçmenlerde tepki göstermişti.

BİR DE 'HAK ETTİ' DEMİŞTİ

Altun'un konuşmalarının sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlandığını hatırlatılması üzerine "Olsun, hak etti" yanıtını vermişti.

AK Parti Hacıabdullah Belde Belediye Başkan Adayımız B. A.’un, İstanbul’da bir Dernek Toplantısında iken sarf ettiği sözler nedeniyle 23.02.2024 tarihinde disiplin soruşturması başlatılarak partimizden kesin ihraç için süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla. — AK Parti Niğde İl Başkanlığı (@akpartinigdeil) February 23, 2024

AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ

Altun'un ettiği küfürün ardından AK Parti Niğde İl Başkanlığı, disiplin soruşturması başlattı. İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "AK Parti Hacıabdullah Belde Belediye Başkan Adayımız B.A.’un, İstanbul’da bir dernek toplantısında iken sarf ettiği sözler nedeniyle 23.02.2024 tarihinde disiplin soruşturması başlatılarak partimizden kesin ihraç için süreç başlatılmıştır" denildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





