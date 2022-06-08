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KONDA'nın kurucusu Tarhan Erdem hayatını kaybetti

08.06.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin kurucusu, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem 89 yaşında yaşamını yitirdi.

KONDA'nın kurucusu Tarhan Erdem hayatını kaybetti

Siyasetçi, araştırmacı, yazar Tarhan Erdem, Bodrum’da yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CHP'den 16. dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan, 1977 yılında kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde de bulunan, ayrıca 1999-2000 yıllarında CHP Genel Sekreterliği görevi yapan Tarhan Erdem’in cenazenin İstanbul’a nakledileceği ve İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

TARHAN ERDEM KİMDİR?

1933 yılında Bartın, Kurucaşile'de doğdu. 1959 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. 1959-1995 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları, Millî Savunma Bakanlığı Altyapı Tesisleri, Şişecam topluluğuna bağlı Cam Elyaf Sanayi A.Ş., Doğan Holding gibi farklı kurum ve kuruluşlarda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük gibi görevlerde bulunduktan sonra 1987 yılında KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketini kurdu.

Farklı dönemlerde Milliyet ve Radikal gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Radikal gazetesinin yayımına son verilmesinin ardından köşe yazılarına T24 haber sitesinde devam etti.

1953 yılında CHP'ye kaydoldu. Belde yöneticiliğinden, partinin genel sekreterliğine kadar hemen hemen bütün kademelerde çalıştı. Öğrenci dernekleri ve meslek odalarında yönetim kurulu üyeliği ve Türk Devrim Ocakları'nın genel başkanlığını da yapmıştır.

1977 yılında İstanbul milletvekili seçildi. 1977 haziranında güvenoyu alamayan Ecevit hükûmetinde sanayi ve teknoloji bakanıydı.

Tarhan Erdem evli ve 2 çocuk babasıydı.

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