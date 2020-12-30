Kondilom koterizasyonu nedir? Kondilom neden oluşur?

Son zamanlarda sıklıkla rastladığımız HPV’nin sebep olduğu kondilom koterizasyonu hakkında merak ettiklerinizi yazımızda sizler için derledik. Bazı durumlarda kanser riski oluşturabilen ve sağlığınızı tehlikeye atan kondilom koterizasyonu nasıl oluşur, kondilom ameliyatı ve sonrası neler yaşanabiliyor gibi sorularınıza yazımızda yanıt bulabilirsiniz. Kondilom Nedir? Kondilom, genital bölge üzerinde siğil oluşmasına denir. Bu genital siğil, HPV’nin (human papilloma virüsü) neden olduğu bir virüs olup cinsel yollar ile bulaşmaktadır. Cinsel geçişli enfeksiyonlarda erkeklerde penis, kadınlarda ise vajinal vulvada varlığını gösterir. Bu enfeksiyonun bulaşma riski, yüksek oranla cinsel yollara bağlanmaktadır. Tam net bir bilgi olmamakla birlikte genital bölge için kullanılan hiçbir alet yada cihazın ortak olmaması önerilir. Çoğunlukla 18-25 yaş aralığında gözlemlenen bu hastalık, kişinin cinsel birleşme sırasında korunmamasından kaynaklanır. Kondilom tedavisi için bazı kremler ya da farklı yöntemler uygulanır. Ancak bu yöntemlerin hiç biri kesin çözüm değildir. Tedavi edilen hastaların belli kısmında tekrarladığı şikayetleri alınmaktadır. Bu virüslerin bazıları rahim ağzına yerleşerek kansere sebep olabilir.

Kondilom Koterizasyonu Nedir? Kondilom koterizasyonu, penis, rahim ağzı, makat ve vücudun diğer bölgelerinde oluşan siğillerin istenmeme durumlarında elektrik akımı, ısı veya kimyasal yöntemler ile yakılarak tedavi edilmesidir. Kondilom Koterizasyonu Nasıl Oluşur? Günümüzde sık rastlanan kondilom koterizasyonu, HPV virüsü ile cilt üzerinde meydana gelir. Bulaşma riski oldukça fazla olup cinsel birleşme sırasında kişilerin korunmaması sebebiyle ortaya çıkar. Ancak korunma yöntemleri her zaman istenilen sonucu vermemekte olup bu korunma yolları kullanılırken de dikkat edilmesi gerekir. Dış genital bölgeye yerleşen siğiller sürtünme ve kaşıma yolu ile artış gösterdiğine saptanmıştır. Oluşan kondilom hijyenine çok dikkat edilmelidir. Cinsel ilişki ile bulaşan HPV belli bir süre vücutta gizli bir enfeksiyon olarak kalır. Bu süre birkaç hafta ile yıllar arasında değişebilir ya da başka bir olasılıkla virüs belirtilerini göstermeyebilir. Basit tedavi yöntemleri ile geçmeyen hastalığa koterizasyon işlemi uygulanır. Kondilom Belirtileri Nelerdir? Cilt üzerinde farklı şekillerde bir ya da birden fazla oluşan siğiller sağlığınız açısından risk taşımaktadır. Bu siğillerin oluşmasıyla bazı kondilom belirtileri ortaya çıkar. Bunlar aşağıdaki gibidir;

· Genital bölgenin dış tarafında küçük siğiller halinde belirmesi

· Dış görünümü ile küçük bir karnabaharı andırması

· Vücut üzerinde yumuşak yapı ve koyu renkli kabarıklar oluşması

· Ağrı, kaşıntı, yanma durumları meydana gelmesi Kondilom Koterizasyonu Nasıl Yapılır? Kondilom koterizasyonu muayeneler sonucu kondilomun ne şekilde yok edileceğine karar verilir. Bazı hastalarda koterizasyon tedavisine gerek duyulmadan kremlerle bu sorun çözülebilir. Ancak tedavi gerektiren kişiler için kondilom muayenesi ardından operasyon başlatılır. Koterizasyon tedavisi uygulanacak hastada öncelikle tedavi edilecek bölge steril hale getirilir. Ardından siğil üzerinde ince ve sıcak uçlu koter ile müdahale edilerek yakılmasıyla siğil yok edilir. Kondilom Koterizasyonu Acılı Bir Operasyon mudur? Bu tarz hastalıklar için farklı siğil tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Cilt üzerinde oluşan kondilom rahatsızlığına uygulanan bu kondilom koterizasyonu tedavisi acısız ve ameliyatsız bir yöntem olarak bilinmektedir. Operasyon olması sebebiyle az bir miktar acı duyulabilir. Ancak bu kişiler için gerekli lokal anestezi yapılarak acı ve ağrı hissedilmemesi sağlanabilir.

Kondilom Ameliyatı Nasıl Yapılır? Kondilom ameliyatı cilt üzerinde makat üzerinde meydana gelen siğil için başvurulan yöntemlerden biridir. Bu yöntem hem erkek hem de kadınlar için uygulanabilir olup HPV ile kadınlarda daha sık rastlanmaktadır. Genital bölgelerde görülen 200’den fazla türe sahip HPV virüsünün 40 kadar türü, genital siğiller oluşumuna sebep teşkil eder. Bunlar arasında en fazla siğil oluşumunu sağlayan HPV 6, HPV 11 virüsleridir. Virüsün bulaşması sonucu deride koyu ya da açık renkli kabarmalar ortaya çıkar ve bazı durumlarda lekelenmelerde görülür. Bir tane ya da birbirine yakın birkaç tane siğil oluşabilir. Oluşan bu siğil daha sonrasında kaşınmalar ile kendini belli eder. Hatta bazı durumlarda kanamalar meydana gelebilir. Virüsün cilt üzerinde anlaşılması bir yıla kadar uzayabilir. Kondilom ameliyatı olanlar ilerleyen zamanlarda oldukça dikkatli olmalı ve tekrarlama riskini göz önünde bulundurmalıdır. Bunun içinde gerekli tedbirlerin alınmasında fayda vardır. Kondilom Teşhisi Nasıl Konulur? Kondilomun yayılma hızı ile doktora başvurulur ve muayene sonucu anlaşılır. Bunun yanı sıra kondilom testi olarak bilinen asit testi ile teşhis konulabilir. Hastalığın teşhisinde uygulanacak bölgeye göre farklı cihazlar kullanılmaktadır.