Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 306 Ruandalı ayrılıkçı teslim oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda 306 Ruandalı ayrılıkçının teslim olduğu bildirildi.

Ordu sözcüsü Tümgeneral Leon Richard Kasonga devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Güney Kivu eyaletindeki Kalehe bölgesinde, sayıları 306’yı bulan Ruanda’nın Kurtuluşu Demokratik Güçleri (FDLR) mensubunun silahlarıyla ordu mensuplarına teslim olduğunu belirtti.

Kasonga, Kahuzi Biega Doğal Yaşam Parkı'ndaki karargahlarının yok edilmesinin ardından ayrılıkçıların kaçma şansı kalmadığını ifade etti.

FDLR’nin liderlerinden Asifiwe Nshimiyimana Manudi pazartesi tutuklanmıştı.

Ordu, 18 Eylül'de FDLR'nin askeri kanadının başı Sylvestre Mudacumura, 9 Kasım'da da başka bir komutan Juvenal Musabyimana'yı etkisiz hale getirmişti.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı 1 Kasım’da geniş çaplı operasyon başlatan ordu geçen haftadan itibaren FDLR’yi hedef almaya başlamıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı olan doğusu 20 yıldır bölgede çokça bulunan altın, kobalt gibi zengin doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

