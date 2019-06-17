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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki etnik çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 19:42 | Son Güncelleme

Ituri eyaletinde son bir haftada Hema ve Lendu kabileleri arasındaki etnik çatışmalarda 161 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeyinde son bir haftada Hema ve Lendu kabileleri arasında yaşanan çatışmalarda 161 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Ituri Eyalet Meclis Üyesi Pascal Kakoraki Baguma, eyalette son şiddet olaylarının geçen pazartesi günü Lendu kabilesinden 4 iş adamının öldürülmesiyle başladığını belirtti.

Baguma, "Şu anda 161 kişinin cesedi bulundu ancak polis ve sivillerin yaşamını yitirdiği diğer katliamlardan da haberimiz var." dedi.

Çatışmalarda çok sayıda kişinin yaralandığını ifade eden Banguma, birçok evin kül olduğunu, binlerce kişinin bölgeyi terk ettiğini kaydetti.

Ituri Eyalet Valisi Jean Bamanisa Saidi ise bölgede devam eden çatışmaları sona ermek için önlemler almaya başladıklarını söyledi.

- KDC'deki şiddet olayları

Ituri eyaletinde iki kabile arasında yılbaşından bu yana devam eden şiddet olaylarında yaklaşık 200 kişi öldü. Ülkenin doğusu, 20 yıldır bölgedeki doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017’den beri yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.

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Anahtar Kelimeler:
etnik çatışma Hema ve Lendu kabileler KDC

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