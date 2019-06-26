Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki etnik çatışmalar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) hükümet ve sivil topum kuruluşları, ülkenin güneyindeki iki büyük kabile arasındaki çatışmaları bitirmek için diyalog süreci başlattı.

KDC'nin Güney Kivu eyaletinde Banyamulenge (Ruanda asıllı Tutsiler) ve Bafuliru (yerliler) kabileleri arasında yıllardır siyasi ve ekonomik nedenlerden çatışma yaşanıyor.

Hükümet ve sivil toplum kuruluşları inisiyatifinde Uvira kentinde dün başlayan ve 28 Haziran'a kadar devam edecek diyalog sürecine, iki kabileden politikacılar ve milletvekilleri, yerel yöneticiler, kanaat önderleri ve üst rütbeli güvenlik mensupları katılıyor.

Görüşmelerde, iki kabile arasında yaşanan çatışmaların nedenleri ve çatışmaların sonlandırılmasına yönelik adımlar tartışılıyor.

- "Savaşsız bir kalkınma istiyoruz"

Güney Kivu Valisi Tneo Kasai, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce de diyalog süreçleri başlattıklarını belirterek, "Bu yeni süreci samimiyetle ve netice alarak tamamlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Kasai, bölgede istikrarı sağlayacak sürece tarafların tam destek vermesini istediklerini vurguladı.