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Kongre toplantısında baş aşağı kaldı!

11.02.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Kongre toplantısında baş aşağı kaldı!

ABD'de avukat Rod Ponton, online davaya evinden katılmış, ekranında kedi filtresi açık kalınca hakimi kedi olmadığına inandırmaya uğraşmıştı. Bu kez ABD Kongresi'ndeki oturuma bağlanan Cumhuriyetçi Tom Emmer'ın baş aşağı görüntüsü olay oldu.

Dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle çoğu sektörde evden çalışmaya geçilirken, online görüşmelerde yaşanan kazalar gündem oluyor.

ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden Tom Emmer'ın bir komite toplantısına çevrimiçi olarak bağlandığında baş aşağı duruyor, vücudu ise görünmüyordu.

Emmer'ın yeni tip koronavirüs nedeniyle küçük işletmelere yardım yapılmasıyla ilgili hararetli bir şekilde konuşmaya başlamasının ardından diğerleri kendilerine hakim olamayıp gülmeye başladı.

Toplantıyı yöneten Maxine Waters "Bay Emmer, konuşmanızı bölüyorum ama iyi misiniz?" diye sordu. Emmer bir sorun olmadığını söyleyince diğer katılımcılar kahkahaya boğuldu. Ardından içlerinden biri "Baş aşağı duruyorsun" diyerek Emmer'ı uyarmaya çalıştı. Emmer da "Nasıl düzelteceğimi bilmiyorum" yanıtı verdi.

Kongre üyelerinden biri "Baş aşağı durmanız bir metafor mu?" diye sordu, bir diğeri de dün Zoom toplantısında 'kediye dönüşen' avukatın "Ben kedi değilim" demesini hatırlatarak "En azından kedi değilsin" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Waters, Emmer'ın görüntüsünü düzeltmesi için birinden yardım istedi. Emmer yardım sonrası uygulama ayarlarını düzeltip görüntüsünü düzeltmeyi başardı. Yaşadığı bu ilginç anların ardından Twitter hesabında yaptığı paylaşımda da "Ben kedi değilim" dedi.

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