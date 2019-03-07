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Konkordato ilanları yüzde 50'nin üzerinde düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:46 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Konkordato ilanlarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar liralık kredi büyümesiyle şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performansla geride bıraktık" - "Red, feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı" - "Çok yakın sürede yaklaşık 4,5 milyar lira kredi yapılandırılarak, bunların konkordatodan çıkması sağlanacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konkordato ilanlarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş ve 43,5 milyar liralık kredi büyümesiyle şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performansla geride bıraktıklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 7 bankanın geçen yılın son çeyreğinde konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlattığını anımsatarak, 48 firmanın feragatle konkordatodan çıktığını ifade etti. Bakan Albayrak, "Red, feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı." bilgisini verdi.

Ayrıca, 5,4 milyar liralık kredinin konkordatodan kurtulduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar liralık kredi büyümesi ile şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performansla geride bıraktık. Çok yakın sürede yaklaşık 4,5 milyar lira kredinin yapılandırılarak konkordatodan çıkması sağlanacak."

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Konkordato

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