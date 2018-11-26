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Konser bileti 4 dakikada tükendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 15:35 | Son Güncelleme

Fazıl Say'ın yeni bestesi İzmir Süiti'nin biletli olarak ilk kez sahneye konulacağı konser için internet üzerinde satışa sunulan biletler 4 dakikada bitti

İZMİR (AA) - Piyanist Fazıl Say'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 150. kuruluş yıl dönümüne özel bestelediği "İzmir Süiti" eseri için halka açık yapılan ilk konserde biletler toplam 4 dakika içinde tükendi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASM) 27 Aralık 2018'de düzenlenecek Fazıl Say Piyano Resitali konseri için biletler bugün saat 10.00'da AASM gişeleri ve internet üzerinden satışa sunuldu.

AASM'den alınan bilgiye göre bin kişi kapasiteli salonun yarısının satışa sunulduğu internette biletler, toplam 4 dakikada tükendi.

Diğer yarısının satışa sunulduğu gişeler önünde ise uzun kuyruklar oluştu. Biletlerin yaklaşık 1 saat içinde tükenmesi nedeniyle çok sayıda sanatsever bilet alamadı.

Piyanist Fazıl Say'ın İzmir'i müzikle anlatan bir eser ortaya koyma amacıyla yola çıkarak hazırladığı ''İzmir Süiti, piyano için opus 79" adlı eser, ilk kez 31 Ekim'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 150. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında davetlilere hitaben seslendirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fazıl Say "İzmir Süiti" konser bileti

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