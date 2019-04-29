İSTANBUL (AA) - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şansın Tüzün'ün, kanser hastalarına destek olmak amacıyla verdiği konserden elde ettiği gelirle "Pediatrik Rehabilitasyon Merkezi" hizmete açıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı binasının altında açılan "Pediatrik Rehabilitasyon Merkezi", kanser hastası çocuklar başta olmak üzere, nörolojik veya ortopedik problemleri olan çocukların rehabilitasyon ihtiyacını karşılayacak. Tam donanımlı Pediatrik Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı'nda Prof. Dr. Kenan Akgün, Abide Lions Kulübü Başkanı Vahit Tuncer Özekli, Lions Anadolu Yakası Genel Yönetmeni Ertuğrul Yıldız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, çocuklar ve aileleri katıldı. - "Pediatrik, ortopedi ve fizik tedaviyi buluşturmamız gerekiyor" İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, merkezin açılışında, meslektaşı Prof. Dr. Şansın Tüzün'ün bestelediği Cerrahpaşa Marşı'nın olduğunu hatırlatarak, "Cerrahpaşa Marşı da oldukça iyi bir besteydi, hocamızın nefesinin ne kadar kuvvetli olduğunu bu vesile ile bir kere daha görmüş olduk, kendisini tebrik ediyorum." şeklinde konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER "İdo'nun ayaklarını yıkarım!" Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Ramazan ve İnfak" toplantısında konuştu Memur-Sen’den çalışma hayatı ve terör raporu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci alan bir okul olduğunu dile getiren Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizim İngilizce tıp bölümümüze son kayıt olan öğrenci, 2 milyon kişi içerisinde Türkiye 401'incisi olarak üniversitemize girmiştir. Bu durum bize okulumuzun, şu anda Türkiye'nin en üst noktasında olduğunu göstermektedir. Bu noktayı güçlendirmek ve oluşturmak için elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz. Bu noktada bize destek olacak sivil toplum kuruluşlarına çok ihtiyacımız var, çünkü bu iş ABD'de tamamen bağışlar üzerinden gerçekleşiyor. Örnek verecek olursak şu an Harvard Üniversitesi'nin web sitesine girdiğiniz zaman bu seneki bağış hedeflerinin yazdığını görebilirsiniz ve o hedefi tutturmak için bağışçılar adeta yarışıyorlar ve bizim daha aktif olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani her şeyi kendi içimizde oluşturmamız mümkün olmuyor. Bağışların çok büyük bir önemi var ve bu bağışların tüm ülkeye yapılan bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Buraya yaptığınız en ufak bir yatırımın, ülkenin gençlerine yapmış olduğunuz bir yatırım olduğunu unutmamamız gerekiyor."

Aydın, ortopedi uzmanı olduğu için "Pediatrik Rehabilitasyon Merkezi"nin kendisini de çok etkilediğini ifade ederek, "Bu rehabilitasyon ünitesiyle, pediyatrik ortopedi ile ilgilenen arkadaşlarımız çocuklarımızla yakından ilgileniyor. Hakikaten çocuk hastalar, bir miktar ikinci planda kalmış hasta grubudur. O nedenle bölümün açılmış olması, çocuk hastalarımızı da çok yakından ilgilendirecek ve ortopedi ve fizik tarafında oluşturduğumuz ekibimizle destek olacağız. Ayrıca beyin bölümünden hocalarımızı da bu noktaya çekerek, burada ortak bir multidisipliner pediatrik, ortopedi ve fizik tedavi yaklaşımını buluşturmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. - "Nefesim yettiği kadar şarkı söylemeye devam edeceğim" İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen de "Şansın Tüzün hocamızın verdiği konserin ürünleri oldukça faydalı olarak bize geri döndü. Bütün hocalarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. Prof. Dr. Şansın Tüzün ise sanatın çok önemli bir vesile olduğunu belirterek, şunları kaydetti: