HABER

Konteyner dolandırıcısı polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

MERSİN'den farklı ülkelere mal gönderen 8 firmaya ait 159 boş konteyneri alıp, çeşitli kentlerde hurda olarak satan 1 kişi gözaltına alındı.

Konteyner dolandırıcısı polisten kaçamadı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'den farklı ülkelere mal gönderen 8 firmaya ait 159 boş konteyneri alıp, çeşitli kentlerde hurda olarak satan 1 kişi gözaltına alındı.
Olay denizcilik ve taşımacılık işi yapan firmaların şikayeti ile ortaya çıktı. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada, şüpheli İ.Ç.'nin Konya'da olduğunu belirledi. Ekipler Konya’ya giderek, İ.Ç.'yi yakalayarak Mersin'e getirdi.
Zanlının yapılan sorgulamasında, Mersin’de uluslararası denizcilik ve taşımacılık firmalarından yaklaşık 450 bin dolar değerinde 159 boş konteyneri Konya'ya götürerek parçalar halinde hurda olarak sattığı ortaya çıktı.
Sorgusu tamamlanan zanlı polis tarafından adliyeye çıkartıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERMahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...Mahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildiIrak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi
Kalbi duran kızını kaybeden baba: Allah'ım onun değil, benim canımı alKalbi duran kızını kaybeden baba: Allah'ım onun değil, benim canımı al
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yok böylesi! Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

İzmir'de şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Çocuk adam gerçek oldu! Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.