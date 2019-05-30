Konteyner kent sakinleri iftarda buluştu

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Harran Geçici Barınma Merkezinde kalan Suriyeliler için iftar programı düzenledi.

Konteyner kentteki lisesinin bahçesine kurulan masalarda bir araya gelen Suriyeliler, edilen duanın ardından oruçlarını açtı.

İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Nil, yaptığı konuşmada, Suriyelilerin yıllardır Türkiye'de en güzel şekilde ağırlandığını belirterek, bu tür etkinliklerle misafirleri bir araya getirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Merkezde yaklaşık 10 bin Suriyelinin yaşadığını aktaran Nil, aralarında yetim ve öksüz çocukların da bulunduğu savaş mağdurlarıyla iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Suriyeli Abdülhamit Hasan da ülkesindeki savaş nedeniyle yaklaşık 7 yıl önce Türkiye'ye sığındıklarını anlattı.

Konteyner kentte tüm imkanların sağlandığını belirten Hasan, iftar programını düzenleyen yetkililere teşekkür etti.

İftara, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, Harran Geçici Barınma Merkezi yöneticileri ve ilgililer katıldı.

