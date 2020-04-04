HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kontrol noktalarını aşmak için WhatsApp grubu kurmuşlar! Yazışmalar 'pes' dedirtti

Kontrol noktalarını aşmak için WhatsApp grubu kurmuşlar! Yazışmalar 'pes' dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 14:01 | Son Güncelleme

Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarını aşmak isteyenlerin, aralarında oluşturdukları WhatsApp grupları ile haberleştiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişinde oluşturulan noktalarda polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin kontrollerde bulunduklarını söyledi. Kontrol noktalarını aşmak isteyenlerin çeşitli yollara başvurduklarını anlatan Vali Çeber, Karadeniz'e gelenlerin aralarında WhatsApp grupları oluşturduklarını tespit ettiklerini açıkladı.

WHATSAPP'TA 'PES' DEDİRTEN YAZIŞMALAR

Vali Çeber, “WhatsApp grupları oluşturulmuş. İstanbul'dan Ankara'dan, Bursa'dan Karadeniz'e gelenler birbirleri ile haberleşiyor. Aralarında ‘gece şu köyden geçin, oradaki uygulama gevşek’ veya ‘şu stabilize yoldan giderseniz uygulama yok, rahat geçersiniz’ diye yazışıyorlar. ‘Buradan giderseniz kontroller gevşiyor, şuralarda uygulama noktası’ diye yazanlar da var. Hatta ‘varış noktasına 2 saat kala şu ilacı alınca ateşiniz düşüyor, kontrole yakalanmıyorsunuz’ gibi örnekleri maalesef görüyoruz. Bir taraftan da bunlarla mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

'KEYFİ SEYAHATA İZİN YOK'

Devam eden bir hayat olduğunu, bazı tedarik zincirinde çalışanların sokağa çıkmak zorunda kaldıklarını söyleyen Vali Çeber, “Bizim devam ettirmek zorunda olduğumuz bir yaşamımız var. İlaç, gıda ve hijyen maddesi ile bu işleri yapan insanlar lazım. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayanlar ve hizmetinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri var. Kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmeleri gereken kişiler haricinde seyahatlere izin verilmiyor. Keyfi olarak seyahate çıkanlara uyarılarda bulunuyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Dikkat! Kuvvetli fırtına geliyorDikkat! Kuvvetli fırtına geliyor
Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!
1/
Anahtar Kelimeler:
Rize Valisi Kemal Çeber kontrol noktası WhatsApp grubu

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı aşı çalışması yürüten Ovalı'dan flaş açıklama

Koronavirüse karşı aşı çalışması yürüten Ovalı'dan flaş açıklama

Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

Bakan Kasapoğlu açıkladı! 15 bin 756 kişi karantinada

Bakan Kasapoğlu açıkladı! 15 bin 756 kişi karantinada

Flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

Flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

Estetik itirafı! 'Hem de tam üç kere...'

Estetik itirafı! 'Hem de tam üç kere...'

31 şehrin dışında 5 ile daha giriş-çıkış yapılamayacak

31 şehrin dışında 5 ile daha giriş-çıkış yapılamayacak

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Sokak ortasında bir anda yere yığılan adam öldü!

Sokak ortasında bir anda yere yığılan adam öldü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Diğer Haberler
Koronavirüs denetimlerinde 'pes' dedirten görüntü

'Pes' dedirten görüntü! Hepsi bir araçtan çıktı

Rusya'nın koronavirüs aşısı haziran ayında insanlarda denenecek

'Koronavirüs aşısını bulduk' diyen Rusya'dan bir haber daha

Marmara Bölgesi'nde fırtına bekleniyor

Dikkat! Kuvvetli fırtına geliyor

Bir Yargıtay üyesinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Yargıtay: Bir üyemizin koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul'da yolculara ücretsiz maske dağıtıldı

Yeni dönem başladı! Ücretsiz dağıtılıyor

Koronavirüs nedeniyle 34,4 milyon kişi sokağa çıkamayacak

Türkiye'de kaç kişi sokağa çıkamayacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.