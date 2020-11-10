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Kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 14:11 | Son Güncelleme

Hatay'da, otomobiliyle jandarma kontrol noktasından geçişi sırasında elindeki tabancayla video çekip, sosyal medyada paylaşan Suriye uyruklu M.K., gözaltına alındı. Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu.

Kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken kişi yakalandı

Jandarma ekipleri, dün Antakya-İskenderun Karayolu üzerindeki Ovakent Mahallesi girişinde kontrol noktası oluşturdu. Otomobiliyle kontrol noktasından geçen bir kişi ise elinde tuttuğu tabancayı cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.

GÖRÜNTÜ TEPKİLERE YOL AÇTI

Tepkilere neden olan paylaşımın ardından soruşturma başlatan Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu M.K. olduğu saptanan şüpheliyi, yakalayarak, gözaltına aldı.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği ise konuyla ilgili açıklama yaparak, M.K.'nin, göçmen kaçakçılığı ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından sabıkalı olduğunu bildirdi. Açıklamada "Video görüntülerindeki diğer şahısların ise Suriye uyruklu V. ve A. isimli şahıslar olduğu, iki şahsın kimliksiz olmaları nedeniyle 20 gün önce sınır dışı edildikleri öğrenilmiş olup, bu şahısların açık kimlik bilgilerinin tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Bu tür görüntüler kasıtlı olarak birlik ve beraberliğimizi zedelemeye yönelik provokasyon içeren görüntülerdir. Bu konuda vatandaşlarımızın sağduyulu duruşundan dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: DHA

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