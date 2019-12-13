HABER

Kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 23:47 | Son Güncelleme

Hatay’da kontrolden çıkan hafif ticari araç park halindeki 6 otomobile çarptı.

Hatay’da kontrolden çıkan hafif ticari araç park halindeki 6 otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesi Atatürk Bulvarı’nda İlker K. kullandığı 31 KM 165 plakalı hafif ticari aracının direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu park halinde bulunan 6 otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü İlker K. ile aynı araçta bulunan 2 kişiyi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle kapanan bulvar, araçların çekilmesi sonucunda trafiğe açıldı.

PARTNERSevgilisinin üstsüz pozlarını paylaştıSevgilisinin üstsüz pozlarını paylaştı
Aç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradıAç kalan ayı çöp konteynerinde yiyecek aradı
Akdeniz Belediyesi’nin projesine, ‘Türkiye Altın Marka’ ödülüAkdeniz Belediyesi’nin projesine, ‘Türkiye Altın Marka’ ödülü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 DEAŞ'lı terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu: Sınır dışı edildi

Son dakika: HDP mitingine saldırı davasında karar belli oldu

HDP mitingine saldırı davasında karar!

2020 bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı

İBB Meclisi'nin 2020 bütçesi onaylandı

Son dakika: Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine AK Partili isimden tepki!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine tepki!

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Boğaz'dan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.