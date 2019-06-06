Kontrolden çıkan araç taksiye çarpıp yan yattı: 1 yaralı

İstanbul Fatih’te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç önündeki taksiye çarparak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken, aşırı süratli olduğu iddia edilen sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Fatih Topkapı Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Millet Caddesi’nden Aksaray istikametine giden 34 RY 4966 plakalı otomobil sürücüsü A.K., Pazartekke tramvay durağına yakın bir noktada direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen Ramazan C. yönetimindeki 34 TJT 87 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yan yattı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kazada bir kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yan devrilen araç sebebiyle cadde üzerinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen çekici yardımıyla aracın kaldırılması sonu trafik normal seyrine döndü.