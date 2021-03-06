Kontrolden çıkan otobüs ortalığı savaş alanına çevirdi

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Mutlu idaresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi denetimli halk otobüsü 1550 Sokak üzerinde seyir halindeyken 1596 Sokak üzerinden gelen bir otomobil ile sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil, yaklaşık 15 metre ileriye savruldu. Kontrolden çıkan belediye otobüsü önce park halindeki bir araca çarptı, ardından bir sitenin bahçesine girdi.

Kazada, otobüsle çarpışan otomobilin içerisinde bulunan 32 yaşındaki sürücü Gökhan Damcı ve kardeşi Bünyamin Damcı yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Damcı kardeşler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerin hayati tehlikesi bulunmazken olayın yaşandığı mahallenin sakinleri, bölgede sürekli trafik kazası meydana geldiğini belirterek tepki gösterdi.

"ŞU AN OLAYIN ŞOKUNDAYIM"

Otomobille çarpışan otobüsün şoförü Ramazan Mutlu, “Ben aşağıdan durağa geliyordum. O arkadaşta sağ taraftan geliyordu sonra çarpıştık. Otomobil süratliydi beni görünce de yolun ortasında durdu. Şuan olayın şokundayım. Birden bire karşıma çıktı. Ben mesaimi bitirmiş depolama alanına doğru gidiyordum” dedi.