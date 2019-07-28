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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

Sivas’ta, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ağaca çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Sivas’ta, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas-Yozgat Karayolu üzerinde Sivas Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sivas istikametine giden H.B.İ yönetimindeki 35 ACG 198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol dışında bulunan ağaca çarptı. Ağaca çarparak durabilen otomobilde bulunan H.B.İ ve B.İ yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

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