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Kontrolden çıkan otomobil refüjde asılı kaldı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 20:23 | Son Güncelleme

Isparta-Konya karayolunda kontrolden çıkan otomobilin refüjde girerek banket üzerinde askıda kaldığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 18.45 sıralarında Isparta-Konya Karayolu üzerindeki Kuleönü Kasabası mevkiinde meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil refüjde asılı kaldı: 2 yaralı

Isparta-Konya karayolunda kontrolden çıkan otomobilin refüjde girerek banket üzerinde askıda kaldığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.45 sıralarında Isparta-Konya Karayolu üzerindeki Kuleönü Kasabası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Amine Şeyma I. (32) yönetimindeki 32 HB 979 plakalı otomobil, Eğirdir istikametinden Isparta yönüne seyrettiği esnada yol ayrımından dönüş yaptığı sırada sürücünün kontrolünden çıkarak refüje daldı. Kaza yapan otomobil, refüjdeki çukurluk nedeniyle banket üzerinde askıda kaldı. Kazada, refüjde asılı kalan otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet M. (71) ve eşi Mukadder M. (69) yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kontrolden çıkan otomobil refüjde asılı kaldı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil refüjde asılı kaldı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil refüjde asılı kaldı: 2 yaralı

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