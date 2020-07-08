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Kontrolden çıkan pikap önce park halindeki otobüse ardından yolda yürüyen iki vatandaşa çarptı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 08:12 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap önce park halindeki otobüse ardından yolda yürüyen iki kız arkadaşa daha sonrada bir otomobile çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 17 ve 18 yaşındaki iki kız genç kız hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan pikap önce park halindeki otobüse ardından yolda yürüyen iki vatandaşa çarptı: 2 ölü

Kaza saat 22.45’te Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki A.I. idaresindeki pikap sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir otobüse daha sonra Büşra Ülüslar 17 ve Sedef Yılmaz 18 yaşındaki iki kıza çarptı. İki kızı altına alan otomobil daha sonra park halindeki başka bir otomobile çarptı.

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Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde bir kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer kızın da kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Pikapta bulunan sürücü A.I ve B.S. yaralandı.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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(İHA)

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