Konuşmaya utanıyordu, yeni sesiyle yeniden doğdu

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- ŞANLIURFALI 21 yaşındaki Mehmet Ökten, sesinin ince olması nedeniyle yıllarca birçok sorun yaşadı. Öyle ki telefonda konuşurken kadın olduğu dahi zannedildi. 'Ses estetiği' operasyonuyla yıllar sonra istediği sese kavuşan Ökten, "Kendime güvenim, yürüyüşüm, mimiklerim, hatta gülüşüm bile değişti. Yeni sesimle birlikte yeniden doğdum" dedi.

Şanlıurfa Siverek'te dünyaya gelen Mehmet Ökten, ergenlik dönemiyle birlikte sesinin akranlarına göre daha ince çıktığını fark etti. Üstelik konuşmaları da tam olarak anlaşılamıyordu. Çözüm ararken başvurduğu uzmanlar, sorunun soğuk algınlığından kaynaklandığını, zamanla düzeleceğini söylese de öyle olmadı. Mehmet, İstanbul'da, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla gerçek sesine kavuştu.

“SESİMİ DUYAN KADIN ZANNEDİYORDU"

Sesinin, özellikle telefon konuşmalarında kadın sesine benzetildiğini bu nedenle toplum içinde de konuşmakta zorluk yaşadığını belirten Mehmet Ökten, "İstanbul'da okumaya geldiğimde, arkadaşlarım 'Sesin tuhaf. Söylediklerin anlaşılmıyor' demeye başladı. Yıllarca sesimdeki hem bu farklılık, hem de kısıklığın nedeni bulunamadı. Kendimi ifade edemediğim için de rahatsız oluyordum. Bu durum öyle bir noktaya geldi ki özgüven eksikliği yaşamaya başlamıştım. Hem özel, hem de sosyal hayatım etkilenmeye başladı" diye konuştu.