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Konut mağdurları Saraçhane'de eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

Konut mağdurları Saraçhane'de eylem yaptı

İSTANBUL (AA) - İnşaat firmalarının evlerini süresinde teslim etmediğini öne süren bir grup, Saraçhane'de eylem yaptı.

Kendilerine "Türkiye Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri" adını veren grup üyeleri, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan Fahri Kaygu, toplanan insanların, ailesinin boğazından ve giyiminden kısarak ev sahibi olmaya çalıştığını söyledi.

Daire alanların ellerinde kat karşılığı inşaat sözleşmelerine istinaden yapılmış sözleşmeleri, banka ödeme dekontları ya da müteahhit şirketlerin para tahsilatı makbuzları olduğunu belirten Kaygu, "Baktığınızda milletin ödediği paralarla yapılmış küçük bir kısmı eksik de olsa inşaatlar vardır." dedi.

Kaygu, mahkemelerin elinde sözleşmesi, ödeme dekontu olan vatandaşlara "bu mal senin" diye karar verip tapusunu tescil edemediğini dile getirerek, "Çünkü milletten toplanan parayla imal edilerek ortaya çıkan değer ya paravan firmalarla kaçırılmış ya da sözleşmeyle satılan haklar sonrasında bankalara veya tefecilere ipotek verilerek tescil imkansızlaştırılmıştır. Firmalar tarafından bilinçli olarak tescili imkansızlaştırmak için kat irtifaklı daire tapuları çıkartılmıyor." diye konuştu.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da yeni ve eski Tüketici Kanunu'nda tüketiciyi koruyucu hükümlerin bulunduğunu belirterek, "Bunları yeterince anlatsaydık bu insanlar kesinlikle o firmaların antetli kağıtlarını sözleşme diye imzalamazdı. Tüketici Kanunu'nun korumasını sağlamayan bu firmalar da vatandaştan bir kuruş toplayamazdı. Kanun yapıcı görevini yapmıştır. Biz muhtemelen tüketiciler olarak yeterli bilgiye ulaşmadığımızdan hatalı adımlar atmışız, açıkgöz müteahhitler de bunları değerlendirmiş." ifadelerini kullandı.

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