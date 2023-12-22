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Konya- Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli! TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor

22.12.2023 00:17 | Son Güncelleme:
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Konya- Antalya karayolunun Alacabel mevkisinde yoğun kar etkili olurken, TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor. Diğer araçların ise kar lastiği ve zincirle geçişlerine izin veriliyor.

Konya- Antalya karayolunda ulaşıma 'kar' engeli! TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor

Kentte yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, Seydişehir ilçesinde ulaşımın aksamasına neden oldu. Konya- Antalya karayolunun Seydişehir- Akseki arasındaki kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde saat 21.00 itibariyle TIR ve kamyonların geçişine izin verilmedi.

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Polis, Seydişehir ilçesi çıkışında önlem alıp, TIR ve kamyonları durdururken, diğer araçların ise kar lastiği ve zincirle geçişlerine izin verildi. Ekiplerin yaptığı temizleme çalışması ve karın etkisi azaldıktan sonra yolun yeniden TIR ve kamyonlara da açılacağı belirtildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
antalya Konya kar
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