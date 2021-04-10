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  4. Konya'da 2 tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Konya'da 2 tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

10.04.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya-Aksaray yolunun 2 farklı noktasında, buzlanma ve tipi nedeniyle 2 tur otobüsü devrildi. İlk kazada 13 yolcu yaralanırken, 32 Rus turistin otobüsünün devrildiği diğer kazada ise çok sayıda kişi yaralandı.

Konya'da 2 tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

İlk kaza, saat 07.00 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya yerli turistleri taşıyan Özkan Acar yönetimindeki otobüs, buzlanma ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 36 yolcudan 13'ü, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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İkinci kaza ise saat 09.30 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Kapadokya'ya Rus turistleri taşıyan Cavit Yücesan'ın kullandığı otobüs, yine buzlanma ve tipi nedeniyle devrildi. 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüste çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürüldü.

DHA

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trafik kazası Konya

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