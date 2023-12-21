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  4. Konya'da 6 kız çocuğuna cinsel istismar! Sapık bakkalın cezası belli oldu

Konya'da 6 kız çocuğuna cinsel istismar! Sapık bakkalın cezası belli oldu

21.12.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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Konya'da bakkal işleten Osman Ö., (55), yaşları 9 ile 12 arasındaki 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuklar, bakkala gittiklerinde Osman Ö.’nün kendilerini sıkıştırıp öpmeye çalıştığını, elle tacizde bulunduğunu, kucağına oturtarak sarıldığını ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine tutuklanan Osman Ö., yargılandığı davada 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan iyi hal indirimi ile toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

Konya'da 6 kız çocuğuna cinsel istismar! Sapık bakkalın cezası belli oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bakkal işleten Osman Ö., geçen şubat ayında iddiaya göre bakkala alışveriş yapmaya gelen yaşları 9 ile 12 arasında değişen 6 kız çocuğuna, farklı zamanlarda cinsel tacizde bulundu. Çocuklar, bakkala gittiklerinde Osman Ö.’nün kendilerini sıkıştırıp öpmeye çalıştıklarını, elle tacizde bulunduğunu, kucağına oturtarak sarıldığını ailelerine bildirdi. Aileler, Beyşehir Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Osman Ö., gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli çıkarıldığı Beyşehir Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

DÜKKANINA GELEN ÇOCUKLARI TACİZ ETMİŞ

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Osman Ö. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 48 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede yaşları 9 ile 12 arasındaki 6 kız çocuğunun mahallelerindeki bakkalı işleten Osman Ö.’nün dükkanına gittiği ve burada çocukları sıkıştırıp öpmeye çalıştığı, kucağına oturtarak sarıldığı, farklı tarihlerde birden fazla bu eylemi yaptığı, mağdurların Çocuk İzleme Merkezi’nde alınan ifadelerinin de tutarlı, ciddi ve inandırıcı olduğu anlaşıldığından ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan yargılanması talep edildi. Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen Osman Ö., savunmasında, ''Suçlamaları reddediyorum, beraatımı istiyorum” dedi.

31 YIL 3 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, çocuklara yönelik 'cinsel istismar' eyleminin farklı zamanlarda, birden fazla kez gerçekleştiğinin sabit olduğunu belirtti. Eylemlerin sarkıntılık boyutunda kaldığına kanaat getirildiğini ifade eden heyet, cezanın asgari hadden ayrılmayı gerektirir bir durum bulunmadığının anlaşıldığını kaydetti. Mahkeme, Osman Ö.'ye önce 5'er yıl hapis cezası verdi. Suçun her bir çocuk için birden fazla gerçekleştiği için ceza 6 yıl 3'er aya çıkartıldı. Osman Ö.'nün duruşmadaki tutum ve davranışından dolayı iyi hal indirimi uygulanarak ceza 5 yıl 2 ay 15'er gün olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Bakkal Konya
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