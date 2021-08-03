HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'un bulunması için boş evlerde arama

Konya'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'un bulunması için boş evlerde arama

03.08.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, husumetli olduğu aynı aileden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe vererek, kaçan Mehmet Altun'un (33) yakalanması için kaçtığı Bozkır ilçesinde özel harekat ve JASAT, dağlık arazi ile sahibi il veya yurt dışında olan evlere baskın düzenleyip arama yaptı. Şu ana kadar Altun'dan bir ize rastlanmadı. Gözaltına alınan, aralarında eşi ile ablası Ayşe Keleş'in de bulunduğu 14 kişinin ise sorgusu sürüyor. Altun'un eşinin sorguda, saldırıdan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

Olay, cuma günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine gelen, 2010 yılından beri 'kedi' meselesinden husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in yakın bölgedeki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede, Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini saptadı. Olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

4653c8a75fa234536541912b191cfdd5

KİRALIK ARACIN TERK EDİLDİĞİ BÖLGEDEKİ DAĞLIK ARAZİDE ARAMA

Mehmet Altun, kiraladığı aracı, kaçtığı kent merkezinden 140 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın eteğinde bulunan Bozkır ilçesinde mahallenin yakınına bıraktı; olayın ardından 45 dakikada mahallesine ulaştığı belirtildi. Saldırının ardından da bu dağlık alanda Cinayet Büro Amirliği ve özel harekat ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) katıldığı arama çalışması başlatıldı.

640xauto (2)

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'ne atanan Arif Özdemir, İl Jandarma Komutanlığı yardımcıları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı üst düzey yöneticilerinin katıldığı bölgede yürütülen çalışmalarda, kokuya duyarlı eğitimli köpek ile insansız hava aracıyla da arama yapıldı. Bunun yanı sıra özel harekat ve JASAT, hem Altun'un akrabalarının evlerinde hem de bölgedeki bazı mahallelerdeki sahibi il veya yurt dışında olan ve uzun süredir kullanılmadığı için boş olan evlere baskın yapıp, arama gerçekleştirdi. Yine ormanlık olan dağlık alanda kaçtığı ihtimali üzerinde durulan bölgede, mağaralar ve menfezler dahil arama yapıldı. Yoldan geçen sürücülerin araçları ise tek tek durulup arandı. Arama sırasında bölgede bulunan sigara izmaritleri, yiyecek ve içecek atıkları da tek tek incelendi. Ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı.

512fbf66b20c8a3264ecb4933080f6ab

EŞİ: SALDIRIDAN HABERİM YOKTU

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Altun'un aile fertlerinden eşi ve ablası Ayşe Keleş'in de aralarında bulunduğu 14 kişinin sorgusu ise sürüyor. Hamile eşinin, ilk ifadesinde, saldırının gerçekleşeceğinden haberinin olmadığını, eşinin zaman zaman gezmek için araç kiraladığını, evden ayrılıp gezmeye gittiğini, bazen de Bozkır'daki dağlık arazileri gezmeye gittiğini, temizlik ve eşyalarının düzenli olması konusunda titiz olduğunu söylediği öğrenildi.

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktıKonya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştüTaksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü
Karısına ve çocuklarına dehşeti yaşattı! Polislerin geldiğini görünce...Karısına ve çocuklarına dehşeti yaşattı! Polislerin geldiğini görünce...
Mansur Yavaş duyurdu! Ankara'da yasaklandıMansur Yavaş duyurdu! Ankara'da yasaklandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözleri hakkında açıklama

"Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözleri hakkında açıklama

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Hiçbir partnerimle aşk yaşamadım

Hiçbir partnerimle aşk yaşamadım

Bir yerde daha yangın çıktı

Bir yerde daha yangın çıktı

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

Van'dan ABD'ye gönderildi! Piknik yaparken buldu: 81 kilo...

Van'dan ABD'ye gönderildi! Piknik yaparken buldu: 81 kilo...

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Yanık açıkladı: 11 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

Bakan Yanık açıkladı: 11 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.