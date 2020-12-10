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  4. Konya'da dehşet! Aracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu

Konya'da dehşet! Aracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu

10.12.2020 14:23 | Son Güncelleme:
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Konya'da dehşet! Aracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu

Konya'da Hasan Ö., minibüsüyle arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Muhammed Ali Özoğul'u çıkan tartışmada sol bacağından av tüfeğiyle vurarak, yaraladı. Gözaltına alınan Hasan Ö., polis aracına binmeden önce annesine sarılarak vedalaşırken, yaralı Özoğul, ''Biz aracımızdan inerken koşarak geldi, saldırdı. Kaçtım ben. Kaçmasam mahvedecekti beni'' dedi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Konya- Antalya çevre yolunda meydana geldi. Hasan Ö., yönetimindeki minibüs, Mehmet Ali Özoğul'un kullandığı otomobile arkadan çarptı. Maddi hasarın oluştuğu kazanın ardından çıkan tartışmada Hasan Ö., minibüsünden aldığı av tüfeğiyle Mehmet Ali Özoğul'a 1 el ateş etti. Tüfeği görüp kaçmaya çalışan Özoğul, bacağından yaralandı. Özoğul'un bacağına saplanan 4 saçma, gelen ambulansta sağlık görevlileri tarafından çıkartıldı.

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Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Özoğul, bir iş için Karaman'dan geldiklerini belirterek, ''Biz aracımızdan inerken koşarak geldi, saldırdı. Kaçtım ben. Kaçmasam mahvedecekti beni. Dört tane saçma var bacağımda'' dedi.

Gözaltına alına Hasan Ö. polis aracına binmeden önce yanındaki annesine sarılıp, vedalaştı. Soruşturma sürüyor.

DHA

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