HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da dehşet gecesi: Baldızını yaralayan kocasını silahla vurdu!

Konya'da dehşet gecesi: Baldızını yaralayan kocasını silahla vurdu!

14.12.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yanındaki tabancayla baldızını yaralayan şahıs, boşanma aşamasındaki eşi tarafından aynı tabancayla yaralandı. Karısının yaşadığı eve gelen şahsın alkollü olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kocasını yaralayan kadın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Konya'da dehşet gecesi: Baldızını yaralayan kocasını silahla vurdu!

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Dikilitaş Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Ergün K. (27), alkollü bir şekilde uzaklaştırma kararı bulunan sokakta site içerisinde bulunan karısının yaşadığı eve geldi. Çıkan sözlü tartışmanın ardından Ergün K. yanında bulunan tabancayla karısı Ersen K.'nin kız kardeşi Ebru Ç.'yi karnından yaraladı. Bu sırada çıkan arbedede Ersen K. kocasının elindeki tabancayı alarak Ergün K'yi bacağından yaraladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı.

AW490467_06

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Elinden aldığı silahla kocasını yaralayan Ersen K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AW490467_02

AW490467_04

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndüKorku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndü
Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor! Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor!
İntihar etmek için çıktığı köprüden alkışlarla indirildiİntihar etmek için çıktığı köprüden alkışlarla indirildi
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası bin 627 TL

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası bin 627 TL

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Ekonomi zirvesi 5 saat sürdü

Ekonomi zirvesi 5 saat sürdü

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Öğrenci yurdunda acı olay! Genç kız kurtarılamadı

Öğrenci yurdunda acı olay! Genç kız kurtarılamadı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.