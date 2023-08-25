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Konya'da dev obruk! Gören tedirgin oldu: 'Bir gün önce böyle bir şey yoktu'

25.08.2023 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da dev bir obruk oluştu. Karapınar ilçesinde bir tarlada çapı yaklaşık 20 metre, derinliği ise 15 metreyi bulan obruk görenleri tedirgin etti. Obruk oluşan tarlanın sahibi Kazım Aslan Sayan "Bir gün önce tarlaya girdiğimizde böyle bir şey yoktu. Sabah işçilerle beraber baktık, obruk gerçekten vardı" dedi.

Konya'da dev obruk! Gören tedirgin oldu: 'Bir gün önce böyle bir şey yoktu'

Karapınar ilçesi Beşağıl mevkisinde, patates tarlasındaki tarım işçileri obruk oluştuğunu fark etti. Çapı yaklaşık 20 metre, derinliği ise 15 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan işçiler, durumu yetkililere bildirdi.

Obruğun oluştuğu tarlanın sahibi Kazım Aslan Sayan, ilaçlama için tarlada bulundukları sırada obruğu fark ettiklerini, akşam olduğu için yanına çok yaklaşamadıklarını söyledi.

"BİR GÜN ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY YOKTU"

Obruğu gündüz görmeye tekrar gittiklerinde boyutunu anlayabildiklerine dikkati çeken Sayan, "Akşam gördüğümüz obruk gerçekten var mı, yok mu kafama takıldı. Çünkü bir gün önce tarlaya girdiğimizde böyle bir şey yoktu. Sabah işçilerle beraber baktık, obruk gerçekten vardı." dedi.

Kaynak: AA

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