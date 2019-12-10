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Konya'da DHA muhabirine saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 14:30 | Son Güncelleme

Konya Karatay'da çöken ve üç kişinin ölümüyle sonuçlanan acı olayla ilgili ayrıntıları canlı yayında anlatan DHA Muhabiri Hasan Dönmez saldırıya uğradı. Saldırıyı kınayan Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir "Evin çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği olayı canlı yayında anlattığı sırada muhabir arkadaşımız Hasan Dönmez’e yapılan sözlü ve fiziksel saldırı asla kabul edilemez" diye konuştu.

Konya'da DHA muhabirine saldırı!

Konya Karatay'da çöken ve üç kişinin ölümüyle sonuçlanan acı olayla ilgili ayrıntıları ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayında anlatan DHA muhabiri Hasan Dönmez'e saldırı gerçekleşti. Sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kalan Dönmez'in gözlüğü kırıldı. Dönmez saldırıya rağmen olay yerinde görevini yapmaya devam etti.

SALDIRIYA TEPKİ!

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, olay yerinde ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez'in, sözlü ve fiziki saldırıya uğramasına tepki gösterdi. Özdemir, şunları söyledi:

''Meslektaşımız Hasan Dönmez’e görevi sırasında yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz. Evin çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği olayı canlı yayında anlattığı sırada muhabir arkadaşımız Hasan Dönmez’e yapılan sözlü ve fiziksel saldırı asla kabul edilemez. Zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların son bulmasını istiyoruz. Saldırganlarla ilgili gerekli adli ve yasal işlemlerin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. DHA muhabiri Hasan Dönmez’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Konya Gazeteciler Cemiyeti olarak bu süreçte yanında olacağımızı bildiriyoruz.''

Kaynak: DHA


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