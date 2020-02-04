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  4. Konya'da drift yapan sürücüye 6 bin TL para cezası

Konya'da drift yapan sürücüye 6 bin TL para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2020 10:00 | Son Güncelleme

Konya'da, yol ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne 6 bin 141 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesinde yol ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Kısa sürede otomobilin plakasını ve sürücüsünü tespit eden polis, sürücüye, 'Herhangi bir zorunluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi' maddesince 6 bin 141 TL para cezası kesti. Sürücünün ehliyetinin 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildiği belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün drift yaptığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya ceza drift

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