HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da duyulan sesin ardından evin zemini çöktü! Korkutan olayın sebebi bakın neymiş

Konya'da duyulan sesin ardından evin zemini çöktü! Korkutan olayın sebebi bakın neymiş

22.08.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tek katlı müstakil evde erişte yapan aile, duydukları gıcırtı sesinin ardından büyük şok yaşadı. Evlerinin zemini çöken aile, binadan yaralı olarak kurtuldu. Evde bulunan kişilerin sesin ardından evin yıkılması olasılığından bahsettikleri ortaya çıktı.

Konya'da duyulan sesin ardından evin zemini çöktü! Korkutan olayın sebebi bakın neymiş

Konya’nın Seydişehir ilçesinde tek katlı müstakil evin salonunun tabanının çökmesinin nedeni, evin bodrum katında ve yapıda oluşan rutubetten kaynaklandığı öğrenildi. Çökme sonucu dünürü Gülcan Şendoğan (57) ile torunu Asya (5) yaralanan ev sahibi Cemal Aktaş (57), “Önce bir gıcırtı sesi duyduk. Dünürüm o sıra 'Burası yıkılır da altında kalır mıyız' dedi. Bir anda evin tabanı çöktü. Ne olduğunu bilemedik” dedi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Değirmenci Mahallesi’nde tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Evin salonunun tabanı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Torunu Asya Şendoğan ile erişte yapan Gülcan Şendoğan, eşyalarla birlikte bodrum kata düşerek hafif şekilde yaralandı. Evde bulunanların ihbarı üzerine çağırılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Evin salonunun tabanının çökmesinin ardından, belediye ekiplerinin evde yaptığı incelemede çökmenin nedeninin bodrum katında ve yapıda oluşan rutubetten kaynaklandığını belirledi.

"NE OLDUĞUNU BİLEMEDİK"

Dünürü Gülcan Şendoğan torunu Asya ile erişte hazırladığını bu esnada ses duyduklarını söyleyen ev sahibi Cemal Aktaş, “Önce bir gıcırtı sesi duyduk. Dünürüm o sıra 'burası yıkılır da altında kalır mıyız' dedi. Bir anda evin tabanı çöktü. Ne olduğunu bilemedik. Torunumu molozların altından çıkardım. Şükür bir şeyleri yok. Ama şimdi eve giremiyoruz. Nerede kalacağım, ne yapacağım bilemedim” dedi.

konyada-evin-tabaninin-cokme-nedeni-rutubet-cikti-_6970_dhaphoto5

konyada-evin-tabaninin-cokme-nedeni-rutubet-cikti-_6970_dhaphoto3

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban dehşeti! Afgan kadını ateşe atarak öldürdülerTaliban dehşeti! Afgan kadını ateşe atarak öldürdüler
Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun
İş yerinde taciz skandalı! Yönetime anlattılar, işten atıldılarİş yerinde taciz skandalı! Yönetime anlattılar, işten atıldılar
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 bin 872 yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 bin 872 yeni personel alınacak

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Milyonların gözü bu haberde! Yarın açıklanıyor

Milyonların gözü bu haberde! Yarın açıklanıyor

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.