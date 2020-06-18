Konya'da eğlence merkezine baskın! 25 kişi hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesinde bulunan ve dernek adı altında faaliyet gösteren eğlence merkezine baskın düzenledi.

25 KİŞİYE İDARİ İŞLEM YAPILDI

Yapılan incelemelerde iş yerinin TAPDK belgesinin bulunmadığı, tütün ürünleri kullanıldığı ve çalışan personelin kimlik bildirimlerinin yapılmadığı tespit edildi. Polis ayrıca, içeride bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 25 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında idari işlem yaptı.

İş yeri sahibi E.A. hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi. (DHA)



