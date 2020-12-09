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  4. Konya'da feci kaza! Askeri servis aracı, TIR'la çarpıştı

Konya'da feci kaza! Askeri servis aracı, TIR'la çarpıştı

09.12.2020 11:09 | Son Güncelleme:
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Konya'da feci kaza! Askeri servis aracı, TIR'la çarpıştı

Son dakika haberine göre Konya'nın Karapınar ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Merkezi'ne askeri personeli taşıyan servis aracı, yoğun sis nedeniyle kavşakta TIR'la çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile servis aracındaki 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sularında Konya- Adana kara yolu Karapınar ilçesi Hotamış kavşağında meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Merkezi'ne askeri personeli taşıyan Selim Can Ertek'in kullandığı midibüs, yoğun sis nedeniyle Osman Duran yönetimindeki TIR'la çarpıştı.

10 YARALI VAR

Kazada sürücüler Osman Duran, Selim Can Ertek ile servis aracındaki 8 asker ve askeri personel yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(DHA)

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