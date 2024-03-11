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  4. Konya’da feci kaza! Otomobiller hurdaya döndü: 1 ölü, 6 yaralı

Konya’da feci kaza! Otomobiller hurdaya döndü: 1 ölü, 6 yaralı

11.03.2024 13:59
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Konya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Konya’da feci kaza! Otomobiller hurdaya döndü: 1 ölü, 6 yaralı

Feci Kaza, Tuzlukçu-Akşehir ilçesi arasındaki D-695 kara yolunun Adsız-Söğütlü Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ömer Turan (56) idaresindeki otomobil, kavşakta F.A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrularak hurdaya döndü.

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Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücülerinden Ömer Turan ve araçtaki Z.K.T. (51), E.T. (14) ve K.T. (12) ile diğer sürücü F.A. ve araçta bulunan isimleri alınamayan 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kazada ağır yaralanan otomobil sürücülerinden Ömer Turan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
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