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Konya'da istinat duvarına çarpan araç hurdaya döndü

20.05.2021 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Konya'da istinat duvarına çarpan araç hurdaya döndü

Kaza, Seydişehir’e bağlı Taraşcı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına vurarak savruldu.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan A.K. ve O.Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine ambulans ve kaza kırım ekibi sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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trafik kazası Konya

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