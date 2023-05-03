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  4. Konya'da katliam gibi kaza! Ticari araç ile otomobil çarpıştı... 5 kişi hayatını kaybetti

Konya'da katliam gibi kaza! Ticari araç ile otomobil çarpıştı... 5 kişi hayatını kaybetti

03.05.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana geldi. Ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İbrahim Baştürk idaresindeki hafif ticari araç, Fevzi Paşa Mahallesi Sekizli Yaylası yolunda karşı yönden gelen Ergün Ata yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri sürücü Ergün Ata ile otomobildeki Hatice Ata, Naciye Öğür, Bekir Öğür ve ticari araçta bulunan sürücünün dedesi İbrahim Baştürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü İbrahim Baştürk ile Hayriye Ata, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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Konya kaza

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